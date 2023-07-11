Госдума приняла закон о цифровом рубле
Госдума во втором и третьем чтении приняла закон о внедрении цифрового рубля. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "участник и пользователь платформы цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие.
Также устанавливаются требования к организации функционирования платформы цифрового рубля, порядок открытия, ведения и закрытия цифрового счёта и доступа к платформе.
В Центробанке считают, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Ранее заявлялось, что месячный лимит на пополнение счетов цифровыми рублями составит 300 тысяч, а переводы будут бесплатными. Эксперты рассказали, что всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.
LIFE / Эмин Калантаров