"Уникальный код": Финансовый эксперт рассказал о преимуществах цифрового рубля

Основная задача цифрового рубля — обеспечить быстрое, безопасное и надёжное проведение финансовых операций. Такое мнение выразил эксперт платформы "Сравни" Максим Глазков.

"Скорее, его миссия в том, чтобы стать ещё одним удобным дополнением для финансовых операций. Заработать на хранении цифрового рубля не удастся, так как процент по нему начисляться не будет. Поэтому основная задача цифровой валюты — применение как расчётное средство", — добавил он в беседе с RT.

Специалист также отметил, что цифровой рубль подойдёт для оплаты покупок или получения переводов. При этом курсы других типов валюты — наличных и безналичных денег, — как и этой, будут одинаковыми. Каждую форму рубля можно будет перевести в другую. За выпуск цифровых будет отвечать Центробанк.

Глазков обратил внимание на удобство расчёта для малонаселённых территорий. Речь идёт о географически отдалённых регионах, где могут быть проблемы с безналичными платежами. Что интересно, цифровым рублём получится расплачиваться без Интернета. В отличие от безнала новая форма валюты будет храниться не в банках, а на специальной платформе регулятора, и проценты по ним начисляться не будут.

"Другое важное отличие — уникальный цифровой код. У каждого цифрового рубля будет уникальный номер, как у банкноты, по которому можно будет отслеживать транзакции", — добавил эксперт.

По его словам, у граждан появится доступ к средствам на цифровом кошельке через финансовую организацию. Ещё одна возможность — покупка и продажа доступных валют по тому же курсу, как и наличные деньги. Однако нельзя сказать, что цифровой рубль полностью заменит наличные и безналичные деньги, заключил Глазков.