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14 июля, 14:05

Экономист рассказал о преимуществах цифрового рубля и когда его ждать

Экономист Ракша: Цифровой рубль может появиться во всеобщем доступе с 2025 года

Цифровой рубль может появиться во всеобщем доступе уже с 2025 года. Об этом заявил экономист, аналитик и старший партнёр компании "Неокон" Денис Ракша.

"Будет пилотный запуск, который продлится до 2025 года. Если всё будет в порядке с пилотом, Центробанк обещает уже всеобщий доступ. Цифровой рубль, несомненно, будет пользоваться популярностью у технологически продвинутых граждан", сказал аналитик в беседе с Ura.ru.

Эксперт отметил, что цифровой рубль будет безопаснее, чем безналичный и наличный, а действия Центробанка в этой сфере направлены на создание простого, удобного и дешёвого продукта для граждан. В теории у цифрового рубля возможна даже функция оплаты офлайн.

По словам экономиста, цифровую валюту интегрируют в Систему быстрых платежей (СБП). Ею можно будет расплачиваться с помощью QR-кода. При этом комиссии за оплату либо вообще не будет, либо она будет значительно ниже, чем при оплате картой. Выгода здесь не только для граждан, но и для компаний, принимающих платежи, указал Ракша, добавив, что Центральный банк забрал себе значительную долю работы, которой раньше занимались обычные банки.

Банк России разработал правила работы платформы цифрового рубля

Банк России разработал правила работы платформы цифрового рубля

Напомним, 11 июля ГД приняла закон о цифровом рубле. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие термины. В Центробанке считают, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Ранее заявлялось, что месячный лимит на пополнение счёта цифровой валюты составит 300 тысяч, а переводы будут бесплатными. Всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.

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Юрий Лысенко
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