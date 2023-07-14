Экономист рассказал о преимуществах цифрового рубля и когда его ждать

Цифровой рубль может появиться во всеобщем доступе уже с 2025 года. Об этом заявил экономист, аналитик и старший партнёр компании "Неокон" Денис Ракша.

"Будет пилотный запуск, который продлится до 2025 года. Если всё будет в порядке с пилотом, Центробанк обещает уже всеобщий доступ. Цифровой рубль, несомненно, будет пользоваться популярностью у технологически продвинутых граждан", — сказал аналитик в беседе с Ura.ru.

Эксперт отметил, что цифровой рубль будет безопаснее, чем безналичный и наличный, а действия Центробанка в этой сфере направлены на создание простого, удобного и дешёвого продукта для граждан. В теории у цифрового рубля возможна даже функция оплаты офлайн.