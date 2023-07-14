Экономист рассказал о преимуществах цифрового рубля и когда его ждать
Экономист Ракша: Цифровой рубль может появиться во всеобщем доступе с 2025 года
Цифровой рубль может появиться во всеобщем доступе уже с 2025 года. Об этом заявил экономист, аналитик и старший партнёр компании "Неокон" Денис Ракша.
"Будет пилотный запуск, который продлится до 2025 года. Если всё будет в порядке с пилотом, Центробанк обещает уже всеобщий доступ. Цифровой рубль, несомненно, будет пользоваться популярностью у технологически продвинутых граждан", — сказал аналитик в беседе с Ura.ru.
Эксперт отметил, что цифровой рубль будет безопаснее, чем безналичный и наличный, а действия Центробанка в этой сфере направлены на создание простого, удобного и дешёвого продукта для граждан. В теории у цифрового рубля возможна даже функция оплаты офлайн.
По словам экономиста, цифровую валюту интегрируют в Систему быстрых платежей (СБП). Ею можно будет расплачиваться с помощью QR-кода. При этом комиссии за оплату либо вообще не будет, либо она будет значительно ниже, чем при оплате картой. Выгода здесь не только для граждан, но и для компаний, принимающих платежи, указал Ракша, добавив, что Центральный банк забрал себе значительную долю работы, которой раньше занимались обычные банки.
Напомним, 11 июля ГД приняла закон о цифровом рубле. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие термины. В Центробанке считают, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Ранее заявлялось, что месячный лимит на пополнение счёта цифровой валюты составит 300 тысяч, а переводы будут бесплатными. Всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.
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