Банк России разработал правила работы платформы цифрового рубля
Центробанк разработал основные правила работы платформы цифрового рубля. Проект положения обнародован на сайте регулятора. Согласно документу, на платформе открываются счета цифрового рубля операторов по переводу денег, за исключением иностранных банков, а также счета физических и юридических лиц.
"В документе перечислены виды цифровых кошельков (счетов цифрового рубля), приведены порядок их открытия и закрытия, перечень операций с цифровыми рублями", — указывается в сообщении ЦБ.
Проект положения предполагает определённые виды операций. Так, на платформе будет осуществляться перевод цифровых рублей, а ещё изменение остатка денег на балансе с помощью перевода средств с банковских счетов. Вместе с тем в документе указывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, порядок контроля за соблюдением участниками прописанных правил. Проект предусматривает работу платформы без выходных и осуществление на ней операций в режиме онлайн.
Напомним, 11 июля ГД приняла закон о цифровом рубле. Документ вводит понятия "платформа цифрового рубля", "цифровой счёт" и другие. В Центробанке считают, что цифровой рубль может быть массово внедрён в экономику России уже в 2025–2027 годах. Ранее заявлялось, что месячный лимит на пополнение счетов цифровыми рублями составит 300 тысяч, а переводы будут бесплатными. Эксперты рассказали, что всего к цифровому рублю подключат 15 российских банков.