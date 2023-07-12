Банк России разработал правила работы платформы цифрового рубля

Центробанк разработал основные правила работы платформы цифрового рубля. Проект положения обнародован на сайте регулятора. Согласно документу, на платформе открываются счета цифрового рубля операторов по переводу денег, за исключением иностранных банков, а также счета физических и юридических лиц.

Проект положения предполагает определённые виды операций. Так, на платформе будет осуществляться перевод цифровых рублей, а ещё изменение остатка денег на балансе с помощью перевода средств с банковских счетов. Вместе с тем в документе указывается механизм урегулирования споров, рассмотрения запросов и претензий пользователей, порядок контроля за соблюдением участниками прописанных правил. Проект предусматривает работу платформы без выходных и осуществление на ней операций в режиме онлайн.