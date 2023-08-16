В Совфеде прокомментировали идею МВД о праве читать переписку граждан без суда
Клишас: Идею МВД о доступе к переписке граждан следует изучить на законность
Предложение МВД России предоставить доступ силовикам к переписке граждан без разрешения суда следует изучить на предмет законности. Об этом заявил глава Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.
"Предложения МВД о доступе к электронным устройствам граждан без судебного решения должны быть изучены на предмет конституционности", — написал сенатор в телеграм-канале.
Как подчеркнул Клишас, тайна частной жизни и переписки является значимой составляющей конституционного права, именно поэтому она должна быть защищена.
Напомним, ранее СМИ узнали, что МВД России подготовило поправки к закону "Об оперативно-разыскной деятельности", согласно которым к необходимым для следственных действий данным приравнивается любая информация, передаваемая через Интернет. Таким образом МВД хочет получить доступ к переписке граждан без решения суда.
LIFE