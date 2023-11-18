США объявили ещё одно движение международными террористами

CША объявили международными террористами базирующуюся в Ираке проиранскую военизированную группировку "Катаиб сейид аль-шухада" и её лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госдепартамент сегодня объявляет "Катаиб сейид аль-шухада" и её генерального секретаря Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи специально признанными глобальными террористами", — заявил Блинкен.

По словам главы Госдепа, деятельность этой группировки угрожает американскому контингенту в Ираке и Сирии, а также международной коалиции по борьбе с ИГИЛ*.

Иракское шиитское движение "Катаиб сейид аль-шухада" ("Батальоны мучеников сейидов") действует как в Ираке, так и в Сирии. Оно основано в 2013 году. Заявленная миссия организации — защищать шиитские "святыни по всему миру, чтобы сохранить "единство Ирака" и "положить конец межрелигиозному конфликту".

Решение объявить движение террористической организацией Вашингтон принял после участившихся атак на военные объекты США в Ираке и Сирии. За последнее время они были обстреляны около 60 раз, по официальным данным, пострадало порядка 60 военных.