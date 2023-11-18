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17 ноября, 21:12

США объявили ещё одно движение международными террористами

Блинкен: США объявили международными террористами проиранскую милицию в Ираке

CША объявили международными террористами базирующуюся в Ираке проиранскую военизированную группировку "Катаиб сейид аль-шухада" и её лидера Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи. Об этом сообщил американский госсекретарь Энтони Блинкен.

"Госдепартамент сегодня объявляет "Катаиб сейид аль-шухада" и её генерального секретаря Хашима Финьяна Рахима ас-Сараджи специально признанными глобальными террористами", — заявил Блинкен.

По словам главы Госдепа, деятельность этой группировки угрожает американскому контингенту в Ираке и Сирии, а также международной коалиции по борьбе с ИГИЛ*.

Иракское шиитское движение "Катаиб сейид аль-шухада" ("Батальоны мучеников сейидов") действует как в Ираке, так и в Сирии. Оно основано в 2013 году. Заявленная миссия организации — защищать шиитские "святыни по всему миру, чтобы сохранить "единство Ирака" и "положить конец межрелигиозному конфликту".

Вооружённый БПЛА ударил по военной базе США в Ираке

Вооружённый БПЛА ударил по военной базе США в Ираке

Решение объявить движение террористической организацией Вашингтон принял после участившихся атак на военные объекты США в Ираке и Сирии. За последнее время они были обстреляны около 60 раз, по официальным данным, пострадало порядка 60 военных.

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.

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ТАСС / Валерий Шарифулин

Никита Никонов
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