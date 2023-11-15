Почти 60 американских военных ранены после атак на базы США на Ближнем Востоке

С 17 октября базы американских вооружённых сил на Ближнем Востоке 55 раз подвергались обстрелам, ранения получили 59 военных. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.

"Против сил США в Ираке было 27 атак, в Сирии — 28... Мы отслеживаем 59 военнослужащих США, получивших ранения", — сказала представитель Пентагона на брифинге.

Она уточнила, что все раненые уже вернулись на службу. Также известно, что американские самолёты трижды атаковали проиранские группировки, которые Вашингтон считает ответственными за нападения на свои базы.