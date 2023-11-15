Почти 60 американских военных ранены после атак на базы США на Ближнем Востоке
Пентагон: Базы США в Ираке и Сирии обстреляли 55 раз, ранено 59 военных
С 17 октября базы американских вооружённых сил на Ближнем Востоке 55 раз подвергались обстрелам, ранения получили 59 военных. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Министерства обороны США Сабрина Сингх.
"Против сил США в Ираке было 27 атак, в Сирии — 28... Мы отслеживаем 59 военнослужащих США, получивших ранения", — сказала представитель Пентагона на брифинге.
Она уточнила, что все раненые уже вернулись на службу. Также известно, что американские самолёты трижды атаковали проиранские группировки, которые Вашингтон считает ответственными за нападения на свои базы.
Между тем ранее СМИ сообщили, что в результате ударов по американским базам есть не только раненые, но и погибшие. Так, по данным ливанского телеканала Al Mayadeen, несколько военных погибли после атаки на базу США в Сирии.
ТАСС / AP