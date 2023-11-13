Регион

Уведомления отключены

13 ноября, 02:32

Удар по базе США в Сирии унёс жизни американских военных

Al Mayadeen: Американские солдаты погибли в результате удара по базе США в Сирии

Несколько военнослужащих Вооружённых сил США погибли после недавнего ракетного удара по американской базе в Сирии. О жертвах атаки стало известно ливанскому телеканалу Al Mayadeen.

"Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе Конико на востоке Сирии", — сообщили журналисты, не уточнив точного числа жертв.

Пентагон сообщил об ударах по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии

Пентагон сообщил об ударах по двум объектам КСИР и проиранских сил в Сирии

Напомним, что 9 ноября по базе Соединённых Штатов в районе крупного нефтяного месторождения выпустили 15 ракет. Ответственность за обстрел на себя взяло движение "Исламское сопротивление Ирака". Аналогичные случаи происходили также 6 и 7 ноября. В ответ ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам КСИР и проиранских группировок в САР. Соответствующий приказ отдал американский лидер Джозеф Байден.

Обложка ©

Flickr / U.S. Department of Defense Current Photos

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Сирия
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров