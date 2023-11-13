Удар по базе США в Сирии унёс жизни американских военных
Al Mayadeen: Американские солдаты погибли в результате удара по базе США в Сирии
Несколько военнослужащих Вооружённых сил США погибли после недавнего ракетного удара по американской базе в Сирии. О жертвах атаки стало известно ливанскому телеканалу Al Mayadeen.
"Среди американских военных есть погибшие в результате ракетного удара по базе Конико на востоке Сирии", — сообщили журналисты, не уточнив точного числа жертв.
Напомним, что 9 ноября по базе Соединённых Штатов в районе крупного нефтяного месторождения выпустили 15 ракет. Ответственность за обстрел на себя взяло движение "Исламское сопротивление Ирака". Аналогичные случаи происходили также 6 и 7 ноября. В ответ ВВС США нанесли серию авиаударов по объектам КСИР и проиранских группировок в САР. Соответствующий приказ отдал американский лидер Джозеф Байден.