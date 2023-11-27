Экс-лидер ОПГ погиб после падения из горящей квартиры в Москве, момент попал на видео
Mash: Экс-лидер ОПГ погиб после падения из горящей квартиры в Москве
Момент падения двух человек с 11-го этажа дома в Новой Москве, которые пытались спастись от пожара, запечатлела камера очевидца. По данным Mash, выпавшими оказались 54-летний бывший лидер армянской ОПГ из Кирова Андраник А. и его гражданская жена 34-летняя Людмила И.
Момент падения двух человек с 11-го этажа в Новой Москве. Видео © Telegram / Mash
Предварительно, погибшие снимали комнату в загоревшейся квартире. Соседи утверждают, что последние несколько дней слышали, как они ссорились. По информации телеграм-канала, более 15 лет назад Андраник А. создал среди земляков ОПГ в Кирове, которая занималась похищением денег у местных бизнесменов. Участники группировки заключали договоры на покупку алкоголя и продуктов между организациями и предпринимателями, а затем реализовывали товар по заниженной цене, но деньги оставляли себе. Деятельность банды пресекли в декабре 2008 года, а её лидер сел на восемь с половиной лет в колонию общего режима. К слову, это была не первая его судимость.
В настоящее время в произошедшей трагедии разбираются сотрудники правоохранительных органов. Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление обстоятельств пожара. Точная причина возгорания будет известна по результатам экспертизы.
"Ход и результаты процессуальной проверки, проводимой следственным органом по данному факту, на контроле", — сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
Как ранее сообщал Лайф, два человека погибли, выпрыгнув из окна горящей квартиры до прибытия пожарных. Инцидент произошёл в одной из многоэтажек в посёлке Знамя Октября Новой Москвы.
Кадр из видео Telegram / Mash