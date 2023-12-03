Искал жертв в соцсетях: В Петербурге поймали серийного педофила

В Санкт-Петербурге задержали серийного педофила, который с 2017 по 2023 год изнасиловал не менее трёх девочек в возрасте до 16 лет. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 26-летний Денис знакомился с будущими жертвами с разных аккаунтов в соцсетях, а затем приглашал их в свою квартиру и насиловал. Известно о трёх эпизодах, пострадали школьницы 14, 15 и 16 лет. Все трое обратились в полицию, насильника вычислили и задержали полицейские, он во всём сознался.

При этом следователи предполагают, что жертв педофила могло быть больше. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.