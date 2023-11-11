Педофил-алиментщик пытался изнасиловать 8-летнюю соседку в лифте дома в Подмосковье
В Подмосковье мужчина попытался изнасиловать восьмилетнюю соседку прямо в лифте
В Московской области мужчина-сосед напал на восьмилетнюю девочку в лифте многоэтажки, начал её целовать и прижимать к себе. О случившемся пишет SHOT, уточняя, что ребёнок успел сбежать.
Всё произошло в посёлке Калининец Наро-Фоминского городского округа. Второклассница собиралась на занятия в музыкальную школу. Она зашла в лифт на пятом этаже, а на втором туда зашёл незнакомый ей мужчина. Когда двери закрылись, злоумышленник схватил девочку и стал целовать лицо.
На первом этаже школьница вырвалась и убежала на улицу. Побоявшись идти снова в подъезд, чтобы рассказать родителям о случившемся, она дошла до музыкальной школы и оттуда позвонила домой. Полиция задержала нападавшего через пару часов. Это оказался 42-летний житель того же подъезда. Он был судим за кражу, организацию наркопритонов и за неуплату алиментов.
Возбуждено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста". Задержанному грозит до 20 лет колонии.
Ранее сообщалось, что суд приговорил к семи годам колонии строгого режима педофила, которого арестовали в Анапе за домогательство и насилие в отношении несовершеннолетних воспитанниц детского лагеря "Счастливое детство".
Shutterstock