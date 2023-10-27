"Выглядит старше": Мать подольского педофила заявила, что 11-летняя девочка сама спровоцировала его

Мать Андрюса Серапинаса, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Подольске, заявила, что школьница сама спровоцировала мужчину. По её словам, ребёнок выглядит старше своих лет, а её сын не может быть преступником. Об этом сообщает SHOT.

Мать подольского педофила заявила, что 11-летняя девочка сама спровоцировала его. Видео © Telegram / SHOT

"Она выглядит старше! На самом деле старше! Я считаю, что девочка спровоцировала! Да этой девочке не дашь даже, что ей 11 лет", — заявила женщина.

Она добавила, что сын был очень пьян и не понял, что перед ним ребёнок. Мать мужчины также отметила, что у него сильные проблемы с алкоголем. По её словам, недавно он был в рехабе после того, как не узнал свою жену из-за опьянения. Кроме того, женщина в качестве аргумента невиновности своего сына привела историю, как он однажды спас девушку от маньяка.

Подольский педофил признал, что загубил жизнь 11-летней девочки. Видео © Telegram / SHOT