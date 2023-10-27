"Выглядит старше": Мать подольского педофила заявила, что 11-летняя девочка сама спровоцировала его
Мать подольского педофила заявила, что 11-летняя школьница спровоцировала сына
Мать Андрюса Серапинаса, подозреваемого в изнасиловании 11-летней девочки в Подольске, заявила, что школьница сама спровоцировала мужчину. По её словам, ребёнок выглядит старше своих лет, а её сын не может быть преступником. Об этом сообщает SHOT.
Мать подольского педофила заявила, что 11-летняя девочка сама спровоцировала его. Видео © Telegram / SHOT
"Она выглядит старше! На самом деле старше! Я считаю, что девочка спровоцировала! Да этой девочке не дашь даже, что ей 11 лет", — заявила женщина.
Она добавила, что сын был очень пьян и не понял, что перед ним ребёнок. Мать мужчины также отметила, что у него сильные проблемы с алкоголем. По её словам, недавно он был в рехабе после того, как не узнал свою жену из-за опьянения. Кроме того, женщина в качестве аргумента невиновности своего сына привела историю, как он однажды спас девушку от маньяка.
Подольский педофил признал, что загубил жизнь 11-летней девочки. Видео © Telegram / SHOT
Сам 28-летний Андрюс Серапинас осознаёт, что загубил жизнь 11-летней девочки. Он подтвердил это в короткой беседе с журналистами. Мужчина добавил, что не понимает, почему пошёл на такой поступок. Его отправили в СИЗО минимум на два месяца. Серапинасу грозит до 20 лет колонии.
Напомним, ранее в Подмосковье объявился маньяк-педофил, сообщалось, что он насилует детей в притоне для бомжей. В полицию обратилась мать одной из школьниц. Во время задержания подозреваемый признался, что действительно вступил в интимную связь с девочкой, которую якобы принял за свою жену, будучи сильно пьяным. При этом мужчина отказался признавать свою вину и сказал, что "он не такой". Следствие не исключает, что жертв преступника может быть больше.
Telegram / SHOT