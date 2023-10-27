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27 октября, 14:06
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Педофил из Подольска на допросе заявил, что девочка пошла с ним за тысячу рублей

<p>Педофил из Подольска. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/58543" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Педофил из Подольска. Обложка © Telegram / SHOT

Педофил из Подольска заявил, что изнасилованная 11-летняя девочка якобы сама согласилась пойти с ним за 1000 рублей. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, 28-летний Андрюс С. на допросе рассказал, что предложил пятикласснице, с которой познакомился на улице, дать денег на карманные расходы. Перед этим он втёрся к ней в доверие. Однако за полученные деньги ребёнку нужно было провести с мужчиной наедине какое-то время. Так, сначала они пошли в квартиру, где живёт школьница, но дома оказалась старшая сестра. Тогда извращенец спросил у девочки, не знает ли она других мест, где можно спрятаться. Несовершеннолетняя рассказала о заброшенной больнице, где в итоге её и изнасиловал педофил.

Как уже писал Лайф, в полицию обратилась мать пострадавшей. Во время задержания подозреваемый признался, что действительно вступил в интимную связь со школьницей, которую якобы принял за свою жену, будучи сильно пьяным. При этом мужчина отказался признавать свою вину и сказал, что "он не такой". Следствие не исключает, что жертв преступника может быть больше. Вскоре мужчине изберут меру пресечения.

Сосед-педофил насиловал похищенную девочку с аутизмом, пока её искала полиция с волонтёрами

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Наталья Исакова
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