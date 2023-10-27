Педофил из Подольска на допросе заявил, что девочка пошла с ним за тысячу рублей

По данным телеграм-канала, 28-летний Андрюс С. на допросе рассказал, что предложил пятикласснице, с которой познакомился на улице, дать денег на карманные расходы. Перед этим он втёрся к ней в доверие. Однако за полученные деньги ребёнку нужно было провести с мужчиной наедине какое-то время. Так, сначала они пошли в квартиру, где живёт школьница, но дома оказалась старшая сестра. Тогда извращенец спросил у девочки, не знает ли она других мест, где можно спрятаться. Несовершеннолетняя рассказала о заброшенной больнице, где в итоге её и изнасиловал педофил.