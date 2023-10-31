"Педофила-пивозавра" приговорили к 7 годам за домогательство воспитанниц лагеря в Анапе

Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима педофила, которого арестовали в Анапе за домогательство и насилие в отношении несовершеннолетних воспитанниц детского лагеря "Счастливое детство". Об этом сообщает SHOT .

Известно, что 49-летний уроженец Воронежской области Геннадий Измайлов ранее уже привлекался за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков. На этом он, видимо, решил не останавливаться и начал присматриваться к беззащитным детям. Приехав в Анапу, мужчина начал гулять по местным лагерям и подбирать себе "жертв".