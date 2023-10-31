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31 октября, 12:12

"Педофила-пивозавра" приговорили к 7 годам за домогательство воспитанниц лагеря в Анапе

Суд назначил 7 лет тюрьмы педофилу за насилие над девочками в Анапе

<p>49-летний педофил. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/54986" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

49-летний педофил. Обложка © Telegram / SHOT

Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима педофила, которого арестовали в Анапе за домогательство и насилие в отношении несовершеннолетних воспитанниц детского лагеря "Счастливое детство". Об этом сообщает SHOT.

Известно, что 49-летний уроженец Воронежской области Геннадий Измайлов ранее уже привлекался за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков. На этом он, видимо, решил не останавливаться и начал присматриваться к беззащитным детям. Приехав в Анапу, мужчина начал гулять по местным лагерям и подбирать себе "жертв".

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Ранее Лайф уже рассказывал, как извращенец в футболке с надписью "Пивозавр" зашёл в комнату отдыха в детском лагере "Счастливое детство" и совершил действия сексуального характера в отношении школьниц. Сообщалось, что девочек было пять, а позже стало известно, что в их поисках преступник обошёл несколько детских лагерей. А вожатых, чтобы они не мешали уединяться с детьми, тот запирал в комнатах. В ходе судебного заседания в августе педофил уклонился от покаяния и не посчитал нужным приносить извинения.

Николь Вербер
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    Комментарий

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    валентина канащенковасегодня в 12:34

    Семь лет дали этой твари за 5-х девочек! Да его ,этого урода нужно было посадить лет на15! И чтобы он там сдох!

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