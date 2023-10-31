"Педофила-пивозавра" приговорили к 7 годам за домогательство воспитанниц лагеря в Анапе
Суд назначил 7 лет тюрьмы педофилу за насилие над девочками в Анапе
49-летний педофил. Обложка © Telegram / SHOT
Суд приговорил к семи годам колонии строгого режима педофила, которого арестовали в Анапе за домогательство и насилие в отношении несовершеннолетних воспитанниц детского лагеря "Счастливое детство". Об этом сообщает SHOT.
Известно, что 49-летний уроженец Воронежской области Геннадий Измайлов ранее уже привлекался за проникновение в жилой дом, распитие алкоголя и употребление наркотиков. На этом он, видимо, решил не останавливаться и начал присматриваться к беззащитным детям. Приехав в Анапу, мужчина начал гулять по местным лагерям и подбирать себе "жертв".
Ранее Лайф уже рассказывал, как извращенец в футболке с надписью "Пивозавр" зашёл в комнату отдыха в детском лагере "Счастливое детство" и совершил действия сексуального характера в отношении школьниц. Сообщалось, что девочек было пять, а позже стало известно, что в их поисках преступник обошёл несколько детских лагерей. А вожатых, чтобы они не мешали уединяться с детьми, тот запирал в комнатах. В ходе судебного заседания в августе педофил уклонился от покаяния и не посчитал нужным приносить извинения.