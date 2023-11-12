В Орске педофил подкараулил подростка и напал на него в душевой городского бассейна
В Орске педофил напал на 13-летнего школьника в бассейне
В Орске педофил напал на семиклассника в спортивном бассейне. Как пишет телеграм-канал SHOT, негодяй выждал момент, когда в душевой кроме ребёнка никого не осталось.
Жуткая ситуация произошла в бассейне, расположенном в здании Центрального стадиона им. Ленина на улице Тургенева. Именно туда на занятия по плаванию ходил 13-летний школьник. Этот же бассейн посещал и 57-летний начальник производственного отдела местной компании, занимающейся ремонтом дорог.
В один из дней мужчина подкараулил подростка в душевой, дождался, пока остальные уйдут, и набросился на него: облапал мальчика там, где не следует, и даже уговаривал поехать к нему в гости. Однако шокированный ребёнок не растерялся и, собравшись с силами, дал дёру из объятий извращенца. Дома он рассказал всё родителям, а те вызвали полицию.
Долго искать педофила не пришлось, он был пойман в кратчайшие сроки. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее Лайф рассказывал, что в Твери турок-нелегал заприметил одинокую девочку в автобусе и всю поездку вытворял с ней грязные вещи: хватал школьницу и трогал между ног. В итоге девочке удалось вырваться и убежать. Мужчину позже нашли и задержали.
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