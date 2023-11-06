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6 ноября, 09:51

Турок-нелегал заприметил одинокую девочку в автобусе в Твери и всю поездку вытворял с ней грязные вещи

В Твери приезжий из Турции приставал к шестикласснице в автобусе

В Твери нелегальный мигрант из Турции приставал к шестикласснице прямо в автобусе, нарушитель задержан, проводится проверка по факту случившегося. Об этом пишет SHOT.

12-летняя девочка возвращалась из школы домой на автобусе № 42. На улице Можайского в салон зашёл мужчина и сел рядом. Он начал хватать школьницу и трогать между ног. Девочка испугалась и выбежала из автобуса на ближайшей остановке, а дома всё рассказала матери, которая обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 52-летнего гражданина Турции, проживающего в Твери. Он нигде официально не работает, а в России находится незаконно. Свою вину мужчина отрицает.

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Pexels

Татьяна Миссуми
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