Турок-нелегал заприметил одинокую девочку в автобусе в Твери и всю поездку вытворял с ней грязные вещи

В Твери нелегальный мигрант из Турции приставал к шестикласснице прямо в автобусе, нарушитель задержан, проводится проверка по факту случившегося. Об этом пишет SHOT.

12-летняя девочка возвращалась из школы домой на автобусе № 42. На улице Можайского в салон зашёл мужчина и сел рядом. Он начал хватать школьницу и трогать между ног. Девочка испугалась и выбежала из автобуса на ближайшей остановке, а дома всё рассказала матери, которая обратилась в полицию.

Правоохранители задержали 52-летнего гражданина Турции, проживающего в Твери. Он нигде официально не работает, а в России находится незаконно. Свою вину мужчина отрицает.