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5 ноября, 18:14

Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста

В Петербурге ищут мужчину, который приставал к 9-летней девочке в самолёте

<p>В Петербурге ищут мужчину, который приставал к девятилетней девочке в самолёте.</p><p>Фото © t.me / <a href="https://t.me/mashmoyka/13988" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Mash</a> на Мойке"</p>

В Петербурге ищут мужчину, который приставал к девятилетней девочке в самолёте.

Фото © t.me / "Mash на Мойке"

В Петербурге ищут пожилого пассажира рейса из Сургута, который насильно делал девятилетней девочке массаж во время трёхчасового перелёта. Она рассказала отцу о приставаниях попутчика после приземления, сообщает "Mash на Мойке".

Школьница летела одна, о чём узнал пожилой "массажист" и стал настойчиво ей навязывать бесплатные услуги. По прилёте девочка рассказала о случившемся отцу. Тот обратился к сотрудникам аэропорта, которые выяснили, что пассажира из Сургута зовут Каримбой, ему 80 лет. Сейчас его местонахождение устанавливается.

По соцсетям Каримбоя, которые изучили журналисты, можно понять, что он в активном поиске. Теперь ему предстоит пообщаться с полицией на предмет внимания к школьнице.

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Ранее похожий случай произошёл в Санкт-Петербурге. Там массажист отправится в тюрьму за то, что мял юную студентку там, где не надо. Сейчас он находится в спецприёмнике, на него заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".

Александра Мышляева
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