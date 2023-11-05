Девочка рассказала отцу об аде, который пережила на рейсе в Петербург из-за 80-летнего массажиста

В Петербурге ищут пожилого пассажира рейса из Сургута, который насильно делал девятилетней девочке массаж во время трёхчасового перелёта. Она рассказала отцу о приставаниях попутчика после приземления, сообщает "Mash на Мойке".

Школьница летела одна, о чём узнал пожилой "массажист" и стал настойчиво ей навязывать бесплатные услуги. По прилёте девочка рассказала о случившемся отцу. Тот обратился к сотрудникам аэропорта, которые выяснили, что пассажира из Сургута зовут Каримбой, ему 80 лет. Сейчас его местонахождение устанавливается.

По соцсетям Каримбоя, которые изучили журналисты, можно понять, что он в активном поиске. Теперь ему предстоит пообщаться с полицией на предмет внимания к школьнице.