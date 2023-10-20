Массажист из Петербурга отправится в тюрьму за то, что мял юную студентку там, где не надо

В Санкт-Петербурге задержали массажиста, который домогался 16-летней студентки во время сеанса.

По данным телеграм-канала SHOT, 25-летний Зейнулабдин принимал клиенток в студии маникюра Stop Time, а второкурсница Санкт-Петербургского технического колледжа управления и коммерции решила заглянуть на сеанс после учёбы.

На пороге массажного кабинета девушку встретил массажист, который представился Зейном. Во время сеанса мужчина начал трогать её там, где не надо. После инцидента студентка рассказала всё родителям.

Сейчас массажист находится в спецприёмнике, на него заведено уголовное дело по статье "Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней".