В ЛНР задержан украинский агент, который собирал данные о российских военных
ФСБ задержала в ЛНР гражданина Украины, шпионившего за российскими войсками
В Луганской Народной Республике задержали местного жителя с гражданством Украины, шпионившего за ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.
"Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооружённым силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств", — рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Виновник задержан, ведётся расследование.
Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя Омска, призывавшего в Сети мобилизованных сдаваться и переходить на сторону ВСУ. Сам он также планировал присоединиться к противнику.
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