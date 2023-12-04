В ЛНР задержан украинский агент, который собирал данные о российских военных

В Луганской Народной Республике задержали местного жителя с гражданством Украины, шпионившего за ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

"Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооружённым силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Виновник задержан, ведётся расследование.