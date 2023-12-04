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4 декабря, 07:50

В ЛНР задержан украинский агент, который собирал данные о российских военных

ФСБ задержала в ЛНР гражданина Украины, шпионившего за российскими войсками

В Луганской Народной Республике задержали местного жителя с гражданством Украины, шпионившего за ВС России. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УФСБ РФ.

"Установлено, что житель региона с целью оказания содействия Вооружённым силам Украины собирал сведения военного характера о местах дислокации российских военнослужащих и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств", — рассказали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж". Виновник задержан, ведётся расследование.

ФСБ задержала в Крыму агента спецслужб Украины за шпионаж

ФСБ задержала в Крыму агента спецслужб Украины за шпионаж

Ранее сегодня ФСБ сообщила о задержании жителя Омска, призывавшего в Сети мобилизованных сдаваться и переходить на сторону ВСУ. Сам он также планировал присоединиться к противнику.

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Матвей Константинов
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