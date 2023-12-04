Омич призывал мобилизованных сдаваться в плен и сам хотел вступить в ВСУ, но был задержан

В Омске задержали 22-летнего мужчину, призывавшего в Сети мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ. Об этом ТАСС рассказала официальный представитель областного управления Федеральной службы безопасности Ирина Руснак. Сам он также планировал вступить в ряды армии противника.

"УФСБ России по Омской области выявлен и задержан 22-летний житель г. Омска, причастный к размещению в сети Интернет публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ", — сказала Руснак.

Согласно оперативной информации, задержанный получал от координатора военизированной украинской организации инструкции о способах пересечения границы России для дальнейшей переправки в Незалежную. Силовики изъяли у него технику и получили все доказательства. Возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства".