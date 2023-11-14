Безработного москвича арестовали за тайное сотрудничество с другим государством
Суд арестовал россиянина Григорьева за сотрудничество с другим государством
В Москве арестовали безработного жителя столицы Александра Григорьева, подозреваемого в сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. Об этом сообщили в пресс-службе Мещанского районного суда.
"Постановлением Мещанского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Григорьева Александра Евгеньевича, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275.1 УК РФ. Срок избранной меры пресечения установлен до 13 января 2024 года", — приводит ТАСС сообщение пресс-службы суда.
Остальные подробности дела неизвестны. Санкция вменяемой москвичу статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей.
А ранее Лайф сообщал, что Лефортовский суд Москвы арестовал ещё одного россиянина, задержанного сотрудниками ФСБ за госизмену. На какой срок его отправили в следственный изолятор, не сообщается.
Shutterstock