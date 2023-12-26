Сахалинец получил 15 лет лишения свободы за подготовку диверсии и госизмену

Сахалинский областной суд приговорил местного жителя к 15 годам лишения свободы по делу о подготовке диверсии и государственной измене. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ. Первые три года он проведёт в тюрьме, а остальные — в колонии строгого режима.

"Вынесен обвинительный приговор по уголовному делу в отношении гражданина России, жителя Сахалинской области 1980 года рождения, признанного виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 (приготовление к диверсии) и ст. 275 (государственная измена) УК РФ", — рассказали в ведомстве.

Судом установлено, что осуждённый работал под руководством украинских спецслужб. Он осуществлял подготовку диверсии на объекте топливно-энергетической системы региона.

Дома у мужчины изъяли инструкции по изготовлению самодельных взрывных и зажигательных устройств, компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства, а также средства связи с террористическим и экстремистским контентом и перепиской с координатором одной из террористических организаций Незалежной.