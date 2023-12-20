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20 декабря, 07:27

Житель Комсомольска-на-Амуре получил почти 10 лет тюрьмы за шпионаж в пользу Украины

Жителя Хабаровского края осудили на 9,5 года колонии за госизмену

Жителя Хабаровского края осудили на девять с половиной лет колонии за шпионаж в пользу Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по региону.

"Хабаровский краевой суд признал (жителя Хабаровского края. — Прим. Лайфа) виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на девять лет шесть месяцев в исправительной колонии строгого режима", — говорится в сообщении.

Мужчину признали виновным по статье "Государственная измена в форме шпионажа". Суд выявил, что хабаровчанин установил связь с представителем украинской разведки с целью передачи сведений о военных объектах Минобороны РФ, которые располагаются на территории края.

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Ранее Лайф писал, что сотрудники ФСБ в Тюменской области задержали мужчину, который оказывал финансовую помощь ВСУ. В отношении его возбудили уголовное дело по факту совершения государственной измены, говорится в сообщении.

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Freepik / Rawpixel.com

Ян Поланин
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