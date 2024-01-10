На Алтае рассекретили украинского агента, который мечтал вступить в ВСУ

Житель Новоалтайска взят под стражу за передачу сведений украинской террористической организации. Как сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю, мужчина планировал участвовать в вооружённом конфликте на стороне ВСУ, а свои намерения даже подтвердил видеозаписью с присягой.

Спецслужбы выяснили, что подозреваемый собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации воинских частей в регионе. Связь с представителями запрещённого объединения осуществлялась по электронной почте.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя мужчина заключён под стражу", — информирует в среду, 10 января, пресс-служба ФСБ.