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10 января, 07:36

На Алтае рассекретили украинского агента, который мечтал вступить в ВСУ

ФСБ: Житель Алтайского края арестован за передачу сведений украинским кураторам

Фото © Shutterstock

Фото © Shutterstock

Житель Новоалтайска взят под стражу за передачу сведений украинской террористической организации. Как сообщили в УФСБ России по Алтайскому краю, мужчина планировал участвовать в вооружённом конфликте на стороне ВСУ, а свои намерения даже подтвердил видеозаписью с присягой.

Спецслужбы выяснили, что подозреваемый собирал и передавал противнику сведения о местах дислокации воинских частей в регионе. Связь с представителями запрещённого объединения осуществлялась по электронной почте.

"Возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Ему предъявлено обвинение. По ходатайству следователя мужчина заключён под стражу", — информирует в среду, 10 января, пресс-служба ФСБ.

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Напомним, что на днях ФСБ раскрыла опытного агента спецслужб Украины и сорвала диверсию на военном объекте в Челябинской области. У фигуранта нашли средства связи и электронные носители информации, содержащие фотоотчёты и переписку с украинскими кураторами.

Марина Калегина
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