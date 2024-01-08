В ЛНР задержаны два агента СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), которые собирали информацию о местах дислокации личного состава и военной техники силовиков. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, они передавали полученные данные сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

"Установлено, что житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям [собирал] сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции [ЛНР] и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины посредством личных встреч", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что второй мужчина собирал сведения о сотрудниках ЛНР и передавал полученную информацию СБУ с помощью "Телеграма". Возбуждены уголовные дела о шпионаже.