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8 января, 08:00

В ЛНР задержаны два агента СБУ

ФСБ сообщила о задержании в ЛНР двух пособников СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали двух жителей Луганской Народной Республики (ЛНР), которые собирали информацию о местах дислокации личного состава и военной техники силовиков. Как сообщает пресс-служба регионального УФСБ, они передавали полученные данные сотрудникам Службы безопасности Украины (СБУ).

"Установлено, что житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооружённым формированиям [собирал] сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции [ЛНР] и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины посредством личных встреч", говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что второй мужчина собирал сведения о сотрудниках ЛНР и передавал полученную информацию СБУ с помощью "Телеграма". Возбуждены уголовные дела о шпионаже.

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А ранее Лайф писал, что в Мелитополе Запорожской области за подготовку теракта задержан 31-летний гражданин Украины. Он сотрудничал с Главным управлением разведки (ГУР) страны. Поймать злоумышленника удалось сотрудникам Росгвардии и ФСБ, в ходе обыска были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства.

Обложка ©

Getty Images / Grigorenko

Дарья Нарыкова
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