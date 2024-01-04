Украинец задержан за подготовку теракта против российского силовика по заданию ГУР
Росгвардия: В Мелитополе за подготовку теракта задержан гражданин Украины
В Мелитополе Запорожской области задержали 31-летнего украинца, который готовил теракт в отношении представителя МВД России. Подробности сообщает пресс-служба Росгвардии.
Как рассказали в ведомстве, исходя из неприязни к российской власти и проведению СВО, мужчина начал сотрудничать с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Также удалось выяснить, что ранее он обучался минно-взрывному делу на полигоне ВСУ в городе Запорожье, а затем получил компоненты для изготовления взрывчатки. Поймать его удалось сотрудникам Росгвардии и ФСБ, в ходе обыска и были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства.
"Мощность взрывчатого вещества составила около килограмма в тротиловом эквиваленте. Задержанный ожидает суда", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что в Запорожской области задержали диверсионную группу "Чёрный саботаж", работавшую на СБУ. Возбуждено уголовное дело по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов".
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