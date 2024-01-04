Украинец задержан за подготовку теракта против российского силовика по заданию ГУР

Как рассказали в ведомстве, исходя из неприязни к российской власти и проведению СВО, мужчина начал сотрудничать с Главным управлением разведки (ГУР) Украины. Также удалось выяснить, что ранее он обучался минно-взрывному делу на полигоне ВСУ в городе Запорожье, а затем получил компоненты для изготовления взрывчатки. Поймать его удалось сотрудникам Росгвардии и ФСБ, в ходе обыска и были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства.