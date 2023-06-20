Россиянин по указанию украинских кураторов устроил взрыв в банке в Химках

Неизвестный мужчина устроил взрыв в отделении одного из банков в подмосковных Химках. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, "диверсант" действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними в мессенджере прямо во время преступления. Мужчина ворвался в здание на Московской улице, после чего там раздался взрыв. Напавшего задержал прохожий.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Данные о пострадавших уточняются.