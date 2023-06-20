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20 июня, 07:35

Россиянин по указанию украинских кураторов устроил взрыв в банке в Химках

SHOT: Неизвестный устроил взрыв в отделении банка в подмосковных Химках

Неизвестный мужчина устроил взрыв в отделении одного из банков в подмосковных Химках. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, "диверсант" действовал по указанию украинских кураторов и отчитывался перед ними в мессенджере прямо во время преступления. Мужчина ворвался в здание на Московской улице, после чего там раздался взрыв. Напавшего задержал прохожий.

Сейчас на месте работают экстренные службы. Данные о пострадавших уточняются.

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А ранее сегодня, 20 июня, ФСБ задержала в Нальчике гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. Он собирал и передавал иностранным спецслужбам сведения военного характера. Против 44-летнего приезжего завели уголовное дело по статье "Шпионаж", по ней мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Вишнякова
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