ФСБ нашла в Мариуполе документы о финансировании ВСУ "Свидетелями Иеговы"*

Российские спецслужбы обнаружили в Мариуполе более 20 тысяч экземпляров экстремистской литературы запрещённой в России организации "Свидетели Иеговы"*. Как рассказали журналистам представители УФСБ по Донецкой Народной Республике, там же были обнаружены служебные документы, подтверждающие факт того, что экстремисты из этой секты причастны к финансированию украинских военных.

"В ходе осмотра объекта обнаружено и изъято более 20 тыс. экземпляров экстремистской литературы", — приводит ТАСС слова офицеров.

Место, где была обнаружена документация, было определено в результате совместных мероприятий ФСБ и органов военной контрразведки. В настоящее время силовики пытаются установить круг лиц, причастных к финансированию украинских неонацистских формирований.

В конце прошлого года Лайф писал, что сотрудниками российских спецслужб в Волновахском районе ДНР был обнаружен секретный тайник Службы безопасности Украины. Найденные там документы содержат компромат на агентов спецслужб Незалежной.