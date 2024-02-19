Сотрудники ФСБ задержали двух жителей ЛНР по делу о шпионаже в пользу Украины

Двух жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали за сбор данных о российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).

"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух жителей населённого пункта Новоайдар, действовавших в интересах иностранных спецслужб", — рассказали в ведомстве РИА "Новости".

По версии следствия, фигуранты с начала 2022 года собирали и передавали сотрудникам СБУ сведения военного характера о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава ВС РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".