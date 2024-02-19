Сотрудники ФСБ задержали двух жителей ЛНР по делу о шпионаже в пользу Украины
Двух жителей Луганской Народной Республики (ЛНР) задержали за сбор данных о российских военнослужащих, сообщили в пресс-службе регионального Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ).
"УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность двух жителей населённого пункта Новоайдар, действовавших в интересах иностранных спецслужб", — рассказали в ведомстве РИА "Новости".
По версии следствия, фигуранты с начала 2022 года собирали и передавали сотрудникам СБУ сведения военного характера о местах дислокации и маршрутах перемещения военной техники и личного состава ВС РФ. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".
Ранее ФСБ задержала гражданина Белоруссии, совершившего поджог на электростанции в Туле. Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб. Возбуждено уголовное дело о диверсии, жителю сопредельного государства грозит до 20 лет лишения свободы.
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