ФСБ задержала белоруса за поджог электроподстанции в Туле

Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024 года в городе Туле тяговой электроподстанции АО "Тульские городские электросети" по заданию украинских спецслужб", — рассказали в ЦОС.

Против белоруса возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о диверсии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.