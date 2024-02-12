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12 февраля, 15:28

ФСБ задержала белоруса за поджог электроподстанции в Туле

Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Белоруссии за поджог электроподстанции в Туле по заданию украинских спецслужб. Об этом сообщает Центр общественных связей ФСБ.

"Федеральной службой безопасности в Воронеже задержан гражданин Республики Беларусь 1998 года рождения, причастный к поджогу 6 февраля 2024 года в городе Туле тяговой электроподстанции АО "Тульские городские электросети" по заданию украинских спецслужб",  рассказали в ЦОС.

Против белоруса возбуждено уголовное дело по статье УК РФ о диверсии. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

У ж/д станции под Ростовом нашли коробку с примотанным изолентой Nokia и проводами
У ж/д станции под Ростовом нашли коробку с примотанным изолентой Nokia и проводами

А ранее Life.ru рассказывал, как на удочку украинских кураторов попалась пожилая жительница Курса. Женщину сначала кинули на деньги, а затем дали ей задание приехать на перегон станций Курск – Свобода и поджечь релейный шкаф.

Обложка ©

Getty Images / Grigorenko

Александра Вишнякова
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