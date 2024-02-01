Россиянка подожгла релейный шкаф по указке украинских кураторов и перевела им более 300 тыс. рублей
SHOT: ФСБ задержала пенсионерку за поджог релейного шкафа на ж/д в Курске
Пенсионерка из Курска. Обложка © Telegram / SHOT
В Курске пожилая женщина устроила поджог на железнодорожных путях по заданию украинских кураторов. Как сообщает SHOT, пенсионерка была уверена, что её курируют сотрудники ФСБ России.
По информации телеграм-канала, 68-летнюю жительницу Курска сначала развели на деньги — ей позвонили неизвестные и сообщили, что её счета пытаются атаковать мошенники. Женщина скинула злоумышленникам 318 тысяч рублей, чтобы "обезопасить средства". Однако на этом история не закончилась: 30 января с пенсионеркой связались "сотрудники ФСБ", которые дали ей задание приехать на перегон станций Курск – Свобода и поджечь релейный шкаф, который якобы используется как связной пункт спецслужб Украины.
Пожилая женщина купила на заправке пять литров бензина и литр моторного масла, доехала до перегона, облила и подожгла релейный шкаф. Всё происходящее женщина сняла на телефон и отправила куратору, после чего отправилась домой. На следующий день поджигательницу задержали сотрудники УФСБ по Курской области. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Хулиганство".
А ранее Лайф рассказывал, что в Ярославле задержали людей, пытавшихся сжечь трансформаторную подстанцию. Пара действовала по указке украинских кураторов, злоумышленникам грозит до 20 лет тюрьмы.