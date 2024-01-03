Безработная пара попыталась сжечь подстанцию в Ярославле по указке украинских кураторов

В Ярославле задержали двух молодых диверсантов, которые за 100 тысяч рублей попытались сжечь трансформаторную подстанцию. Как сообщает SHOT, в телефоне злоумышленников нашли переписку с украинскими кураторами.

Полицейские задержали 18-летних безработных Владимира и Надежду. По версии следствия, 27 декабря злоумышленники вскрыли трансформаторную подстанцию на улице Мельничной, залили внутрь бензин и подожгли его. По данным телеграм-канала, объект не получил повреждений, к счастью, огонь сам быстро потух.

Сотрудники правоохранительных органов нашли в телефоне поджигателей переписку с украинским куратором — тот обещал перевести 100 тысяч рублей за поджог. Молодым людям грозит до 20 лет колонии, возбуждено уголовное дело по статье "Диверсия, совершённая группой лиц по предварительному сговору".