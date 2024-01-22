Жителя Алтайского края задержали при попытке устроить теракт в Барнауле
ФСБ задержала жителя Алтайского края, пытавшегося поджечь объект Минобороны
В Барнауле задержали мужчину, пытавшегося по заданию террористов поджечь один из объектов Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Алтайскому краю.
"В ноябре 2023 года мужчина инициативно через сеть Интернет установил связь с представителем террористической военизированной организации, запрещённой на территории России. В ходе общения он заявил о своей готовности совершить террористические действия на административных объектах Барнаула и в отношении первых лиц региона", — рассказали в ведомстве.
По указанию куратора мужчина 1979 года рождения сделал коктейли Молотова, после чего направился к военному объекту, где был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на совершение террористического акта", обвиняемый признал вину и отправлен в СИЗО.
Ранее в Хабаровске задержали пособника украинских спецслужб, собиравшего сведения об участниках спецоперации и военных радиочастотах. Кроме того, изменник планировал убийство военных, дислоцированных в регионе. Возбуждено уголовное дело о государственной измене, мужчине грозит серьёзный срок — вплоть до пожизненного.
ТАСС / ЦОС ФСБ РФ