Зарядка может быть ни при чём: ФСБ заинтересовалась взрывом в Приангарье, где девочке оторвало руки

Федеральная служба безопасности (ФСБ) подключилась к делу о взрыве в Иркутской области, где школьнице оторвало кисти рук. По данным SHOT, силовики подозревают, что там взорвалось не зарядное устройство для телефона, а нечто посерьёзнее.

Как пишет телеграм-канал, мать и отца пострадавшей заподозрили в том, что они пытаются запутать следствие. По информации экспертов, взрыв был намного сильнее, чем от зарядки. Примечательно, что первоначальную версию полицейским озвучили именно родители, но специалисты усомнились в правдивости их слов, ведь школьница получила тяжелейшие травмы, а в жилище вынесло все четыре окна и повредило мебель. Согласно одной из версий, взрыв произошёл из-за газовой горелки. Девочку тем временем перевезли в больницу в Иркутске.

Также выяснилось, что отец пострадавшей ранее был судим за наркотики, помимо этого он должен около 420 тысяч рублей по микрозаймам.