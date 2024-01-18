Число погибших после взрыва газа в Дагестане детей выросло до трёх

В результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале погибли трое детей. 5-летняя девочка скончалась в больнице, сообщили в телеграм-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).

"Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребёнок получил раны, несовместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А.В. Вишневского помощь, спасти ребёнка не удалось", — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв выросло до трёх.

СК возбудил уголовное дело в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики отметили, что дом был подключён шланговыми соединениями к газопроводной трубе самостоятельно, поэтому образовалась утечка газа.