Число погибших после взрыва газа в Дагестане детей выросло до трёх
В РКБ Дагестана сообщили, что от взрыва газа в доме погибли трое детей
Последствия взрыва газа в частном доме в Махачкале. Обложка © СК РФ по Республике Дагестан
В результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале погибли трое детей. 5-летняя девочка скончалась в больнице, сообщили в телеграм-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).
"Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребёнок получил раны, несовместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А.В. Вишневского помощь, спасти ребёнка не удалось", — говорится в сообщении.
Таким образом, число жертв выросло до трёх.
СК возбудил уголовное дело в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики отметили, что дом был подключён шланговыми соединениями к газопроводной трубе самостоятельно, поэтому образовалась утечка газа.
Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа произошёл сегодня, 18 января, в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале. Дети двух и четырёх лет скончались, двое взрослых и пятилетняя девочка оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжёлом состоянии.