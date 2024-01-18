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18 января, 17:39

Число погибших после взрыва газа в Дагестане детей выросло до трёх

В РКБ Дагестана сообщили, что от взрыва газа в доме погибли трое детей

Последствия взрыва газа в частном доме в Махачкале. Обложка © СК РФ по Республике Дагестан

Последствия взрыва газа в частном доме в Махачкале. Обложка © СК РФ по Республике Дагестан

В результате взрыва газа и пожара в частном доме в Махачкале погибли трое детей. 5-летняя девочка скончалась в больнице, сообщили в телеграм-канале Республиканской клинической больницы (РКБ).

"Не стало девочки, пострадавшей при хлопке газовоздушной смеси в частном доме Махачкалы. По словам врачей, ребёнок получил раны, несовместимые с жизнью. К сожалению, несмотря на своевременно оказанную врачами ожогового центра РКБ имени А.В. Вишневского помощь, спасти ребёнка не удалось", — говорится в сообщении.

Таким образом, число жертв выросло до трёх.

СК возбудил уголовное дело в связи с нарушениями требований пожарной безопасности. В Минэнерго республики отметили, что дом был подключён шланговыми соединениями к газопроводной трубе самостоятельно, поэтому образовалась утечка газа.

В Самаре после взрыва газа загорелась квартира, погиб мужчина
В Самаре после взрыва газа загорелась квартира, погиб мужчина

Ранее Лайф сообщал, что взрыв газа произошёл сегодня, 18 января, в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале. Дети двух и четырёх лет скончались, двое взрослых и пятилетняя девочка оставались в ожоговом центре РКБ в крайне тяжёлом состоянии.

Александра Мышляева
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