В Самаре после взрыва газа загорелась квартира, погиб мужчина

Сотрудники аварийно-спасательных служб Самарской области минувшей ночью тушили дом, в котором после хлопка газовоздушной смеси загорелась квартира. Как передают в региональном управлении МЧС, в результате происшествия погиб мужчина.

Мощный пожар в Самаре, случившийся после хлопка газа. Видео © t.me / Происшествия 63

По данным ведомства, пожар произошёл в ночь на четверг, 11 января, на улице Советской в Самаре. Там после хлопка газа загорелась квартира. Около шести часов утра по местному времени пожар на площади 12 квадратных метров был ликвидирован.

Огнеборцы во время тушения эвакуировали из многоэтажного здания семь человек, в том числе одного ребёнка. Столько же граждан покинули этот дом самостоятельно до приезда пожарных. Несмотря на грамотные и своевременные действия спасателей, в результате происшествия погиб мужчина.