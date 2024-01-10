"То ли взрыв, то ли хлопок": Мощный пожар охватил популярную турбазу в Ульяновской области
В Ульяновской области в лесу загорелась база отдыха "Архангельская слобода"
В ночь на 10 января в Чердаклинском районе Ульяновской области произошёл мощный пожар. Как передаёт региональное управление МЧС России в телеграм-канале, там загорелась популярная база отдыха.
Пожар на базе отдыха "Архангельская слобода" в Ульяновской области. Видео © LIFE
По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного накануне, 9 января, около 11 вечера по местному времени. Прибывшие на место инцидента огнеборцы принялись тушить открытое горение бревенчатых беседок турбазы "Архангельская слобода". 23 сотрудника аварийно-спасательной службы при поддержке пяти единиц техники к половине первого ночи 10 января практически всё потушили. Предварительно, при пожаре никто не пострадал.
В местных пабликах также сообщали, что сгорела летняя VIP-беседка у берега. Также очевидцы события рассказали в комментариях, что сначала был слышен "то ли взрыв, то ли хлопок". Помимо того, на оказавшемся в распоряжении Лайфа видео можно увидеть, что пожар охватил значительную территорию и едва не перекинулся на лес.
Ранее Лайф писал, что в Санкт-Петербурге произошёл пожар в коммунальной квартире, в результате которого погибли двое детей. Их 41-летняя мать выжила, но сильно пострадала — её госпитализировали в тяжёлом состоянии.
LIFE