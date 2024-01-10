"То ли взрыв, то ли хлопок": Мощный пожар охватил популярную турбазу в Ульяновской области

В ночь на 10 января в Чердаклинском районе Ульяновской области произошёл мощный пожар. Как передаёт региональное управление МЧС России в телеграм-канале, там загорелась популярная база отдыха.

Пожар на базе отдыха "Архангельская слобода" в Ульяновской области. Видео © LIFE

По данным ведомства, сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного накануне, 9 января, около 11 вечера по местному времени. Прибывшие на место инцидента огнеборцы принялись тушить открытое горение бревенчатых беседок турбазы "Архангельская слобода". 23 сотрудника аварийно-спасательной службы при поддержке пяти единиц техники к половине первого ночи 10 января практически всё потушили. Предварительно, при пожаре никто не пострадал.

В местных пабликах также сообщали, что сгорела летняя VIP-беседка у берега. Также очевидцы события рассказали в комментариях, что сначала был слышен "то ли взрыв, то ли хлопок". Помимо того, на оказавшемся в распоряжении Лайфа видео можно увидеть, что пожар охватил значительную территорию и едва не перекинулся на лес.