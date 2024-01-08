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7 января, 23:03

Склады загорелись в Петербурге, пламя охватило 4 тысячи "квадратов"

МЧС: Пожар охватил 4 тыс. квадратных метров складов в Невском районе Петербурга

Петербургские спасатели ликвидируют масштабный пожар на складских помещениях в Невском районе Северной столицы. Пламя охватило более 4 тысяч квадратных метров, сообщили в МЧС РФ.

По данным SHOT, возгорание произошло около полуночи. Полыхает металлический ангар размером 70 на 80 метров, расположенный на Дальневосточном проспекте.

Пожар в складских помещениях в Петербурге. Видео © t.me / SHOT

Над пылающими ангарами поднимается густой чёрный дым, который виднеется из разных районов города на Неве. Возгорание до сих пор не локализовано. Производится наращивание сил и средств для тушения огня, подчеркнули в ведомстве. Информация о пострадавших не поступала.

Пожар в складских помещениях в Петербурге. Видео © t.me / МЧС России

Трое детей погибли при пожаре в Тверской области
Трое детей погибли при пожаре в Тверской области

Без дела в ночь на понедельник не остались и столичные спасатели. Пожарные задействованы в тушении пятиэтажки на севере Москвы.

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t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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