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7 января, 22:22

Пожарные тушат пылающую пятиэтажку на севере Москвы

Жилая пятиэтажка загорелась в Москве в ночь на понедельник. Пламя охватило квартиру на третьем этаже. На месте происшествия работают столичные спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС России.

На опубликованных в Сети кадрах видно, как языки пламени вырываются из окон здания, озаряя двор ярким светом. Над домом поднимаются клубы дыма.

Пятиэтажка загорелась на севере Москвы. Видео © t.me / Mash

"В Северном административном округе горит квартира на третьем этаже пятиэтажки. Сотрудники МЧС России спасли одного человека. Ещё 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных", — сообщили в МЧС, добавив, что сведения о пострадавших отсутствуют.

Пятиэтажка загорелась на севере Москвы. Видео © t.me / МЧС России

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Обложка ©

t.me / МЧС России

Илья Пушкарев
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