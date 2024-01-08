Пожарные тушат пылающую пятиэтажку на севере Москвы
Жилая пятиэтажка загорелась в Москве в ночь на понедельник. Пламя охватило квартиру на третьем этаже. На месте происшествия работают столичные спасатели, сообщили в пресс-службе МЧС России.
На опубликованных в Сети кадрах видно, как языки пламени вырываются из окон здания, озаряя двор ярким светом. Над домом поднимаются клубы дыма.
Пятиэтажка загорелась на севере Москвы. Видео © t.me / Mash
"В Северном административном округе горит квартира на третьем этаже пятиэтажки. Сотрудники МЧС России спасли одного человека. Ещё 11 жильцов самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных", — сообщили в МЧС, добавив, что сведения о пострадавших отсутствуют.
Пятиэтажка загорелась на севере Москвы. Видео © t.me / МЧС России
Ранее Лайф рассказывал, что в ночь на Рождество в Хабаровске сгорели бабушка и её внучка. Ещё одной девочке удалось спастись.
t.me / МЧС России