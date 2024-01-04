Мощный пожар охватил спортзал в Дагестане
МЧС РФ: В селе Агвали Цумадинского района Дагестана загорелся спортивный зал
В селе Агвали Цумадинского района горит спортзал. Огонь полностью охватил кровлю здания, сообщается в телеграм-канале МЧС России.
Пожар в дагестанском спортзале. Видео © t.me / МЧС России
"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Дагестане. В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания", — говорится в сообщении.
По данным ведомства, пострадавших нет. Пожар удалось локализовать, сейчас его пытаются потушить полностью. Дальнейшая информация уточняется.
Ранее стало известно о возгорании трансформаторной подстанции на Высоковольтном проезде в Москве. По информации столичного МЧС, сообщений о пострадавших не поступало. При этом, что стало причиной пожара, пока не известно. Позднее в столице начали ликвидировать последствия инцидента: несколько районов Москвы были переведены на резервную схему энергоснабжения.
t.me / МЧС России