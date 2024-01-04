Мощный пожар охватил спортзал в Дагестане

Ранее стало известно о возгорании трансформаторной подстанции на Высоковольтном проезде в Москве. По информации столичного МЧС, сообщений о пострадавших не поступало. При этом, что стало причиной пожара, пока не известно. Позднее в столице начали ликвидировать последствия инцидента: несколько районов Москвы были переведены на резервную схему энергоснабжения.