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4 января, 15:48

Мощный пожар охватил спортзал в Дагестане

МЧС РФ: В селе Агвали Цумадинского района Дагестана загорелся спортивный зал

В селе Агвали Цумадинского района горит спортзал. Огонь полностью охватил кровлю здания, сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Пожар в дагестанском спортзале. Видео © t.me / МЧС России

"Огнеборцы МЧС России ликвидируют пожар в Дагестане. В селе Агвали Цумадинского района горит спортивный зал. Огонь полностью охватил кровлю одноэтажного здания", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, пострадавших нет. Пожар удалось локализовать, сейчас его пытаются потушить полностью. Дальнейшая информация уточняется.

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Ранее стало известно о возгорании трансформаторной подстанции на Высоковольтном проезде в Москве. По информации столичного МЧС, сообщений о пострадавших не поступало. При этом, что стало причиной пожара, пока не известно. Позднее в столице начали ликвидировать последствия инцидента: несколько районов Москвы были переведены на резервную схему энергоснабжения.

Обложка ©

t.me / МЧС России

Александра Мышляева
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