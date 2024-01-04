Трое детей погибли при пожаре в Тверской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх детей при пожаре в селе Киверичи Тверской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ. Погибли малыши в возрасте от года до пяти лет, которых оставили дома одних.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трёх детей при пожаре в селе Киверичи. Видео © Telegram / СУ СК РФ по Тверской области

По информации ведомства, пожар произошёл 4 января. После ликвидации возгорания специалисты нашли части тел погибших детей. Уголовное дело возбудили по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

"На месте происшествия в настоящее время продолжают работать сотрудники территориального следственного отдела и опытные сотрудники отдела криминалистики регионального следственного управления Следственного комитета, которые проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и свидетелей случившегося, жителей соседних домов", — говорится в сообщении.

В ведомстве пояснили, что точная причина пожара и смерти детей будет установлена после экспертизы. Следователи выясняют, каким образом малыши остались в доме одни и где в этот момент находились их родители.