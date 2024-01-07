Бабушка и внучка сгорели в Хабаровске в ночь на Рождество

Частный дом загорелся в Хабаровске в ночь на 7 января. В момент пожара внутри находились бабушка и две её внучки. Спастись от огня удалось лишь одной из них, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

По информации ведомства, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 00:30. Прибывшие на место спасатели затушили пылающее строение, обнаружив внутри тело 82-летней пенсионерки и её восьмилетнюю внучку. Попытки реанимировать малышку не увенчались успехом. Ещё одна девочка (13 лет) смогла спастись, выбравшись на улицу через окно.

"Площадь пожара — 150 квадратных метров. К его ликвидации привлекалось 25 человек и девять единиц техники. Дом не был оборудован автономным пожарным извещателем. Прибор среагировал бы на дым и громким звуком вовремя оповестил об опасности", — добавили в МЧС.