Бабушка и внучка сгорели в Хабаровске в ночь на Рождество
В Хабаровске пенсионерка и её внучка погибли при пожаре в Рождественскую ночь
Последствия ночного пожара в Хабаровске. Обложка. © t.me / МЧС Хабаровского края
Частный дом загорелся в Хабаровске в ночь на 7 января. В момент пожара внутри находились бабушка и две её внучки. Спастись от огня удалось лишь одной из них, сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.
По информации ведомства, сигнал о ЧП поступил на пульт дежурного в 00:30. Прибывшие на место спасатели затушили пылающее строение, обнаружив внутри тело 82-летней пенсионерки и её восьмилетнюю внучку. Попытки реанимировать малышку не увенчались успехом. Ещё одна девочка (13 лет) смогла спастись, выбравшись на улицу через окно.
"Площадь пожара — 150 квадратных метров. К его ликвидации привлекалось 25 человек и девять единиц техники. Дом не был оборудован автономным пожарным извещателем. Прибор среагировал бы на дым и громким звуком вовремя оповестил об опасности", — добавили в МЧС.
А несколькими днями ранее пожар в Тверской области унёс жизнь троих детей. Инцидентом заинтересовались правоохранители, возбудив уголовное дело.