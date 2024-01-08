В Петербурге двое детей погибли при пожаре в коммуналке, их мать в больнице

В Санкт-Петербурге произошёл пожар в коммунальной квартире, в результате которого погибли двое детей. Об этом сообщила пресс-служба местного СУ СК РФ.

Последствия пожара в петербургской коммуналке. Фото © t.me / МЧС России

Всё произошло в коммуналке, расположенной в одном из домов Калининского района Северной столицы. По данным МЧС, в квартире не был уставлен пожарный извещатель. Загорелась одна из комнат, пламя начало быстро распространяться, в результате чего погибли пятилетняя девочка и семилетний мальчик.

Их 41-летняя мать выжила, но сильно пострадала. Женщину госпитализировали в тяжёлом состоянии. Всего спасатели эвакуировали из дома 12 жильцов. Огонь, который распространился на 12 "квадратах", ликвидировали 12 специалистов и три единицы техники.

Теперь в деле разбираются следователи. Специалисты проводят осмотр места ЧП и выясняют все обстоятельства. Возбуждено уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".