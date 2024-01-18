Ребёнок погиб при взрыве газа в частном доме в Махачкале

Взрыв газа зарегистрировали сегодня, 18 января, в частном доме на улице Газопроводной в Махачкале. Пострадали двое взрослых и двое детей, тогда как ещё один ребёнок умер. Все пострадавшие получают необходимую помощь в ожоговом центре. Они находятся в тяжёлом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"[Пострадавшие] получили обширные ожоги в результате хлопка газовоздушной смеси с последующим возгоранием, произошедшим сегодня утром в частном жилом доме Махачкалы. К сожалению, от повреждений, несовместимых с жизнью, один из детей скончался", — говорится в сообщении.

В пресс-службе МЧС России по Дагестану рассказали, что площадь пожара в результате взрыва составила около 20 квадратных метров. Следователи организовали процессуальную проверку по факту происшествия. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.