В Ингушетии двое взрослых и трое детей пострадали при взрыве газа в частном доме

Взрыв газа произошёл в частном доме в Сунженском районе Ингушетии, в результате чего различные травмы получили пять человек. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК по региону.

"В 06:20 мск в пятницу в результате хлопка газовоздушной смеси произошло возгорание в частном домовладении, расположенном по улице Зязикова в селении Нестеровское Сунженского района. В результате находившиеся в доме 53-летний мужчина, 41-летняя женщина и их дети 7, 11 и 13 лет получили травмы", — говорится в сообщении.

По информации ведомства, женщину госпитализировали в реанимационное отделение, тогда как детей и мужчину — в травматологическое. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Проводится доследственная проверка по факту происшествия.