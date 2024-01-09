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8 января, 23:21

Взрыв газа разрушил отель в Техасе, есть пострадавшие

Взрыв газа разрушил отель в Техасе. Обложка © X / nik t. hatziefstathiou

Взрыв газа разрушил отель в Техасе. Обложка © X / nik t. hatziefstathiou

Взрыв газа прогремел внутри отеля Sandman в техасском городе Форт-Уэрт. В результате происшествия первые этажи здания получили обширные повреждения, завалив обломками соседние улицы. В настоящий момент известно об 11 пострадавших.

Очевидцы запечатлели первые минуты после хлопка. На кадрах видно, как из здания вырываются клубы белого дыма, а постояльцы самостоятельно эвакуируются из отеля. Вокруг сооружения образовались целые завалы из оконных рам и кусков бетона.

Последствия взрыва газа в техасском отеле. Видео © X / Sanddrum / Ali

В Самаре взорвался газовый баллон в жилом доме
В Самаре взорвался газовый баллон в жилом доме

Похожий инцидент в конце декабря произошёл в Сочи. Там взрыв газа разворотил многоэтажку, в которой проживал вратарь "Зенита" Денис Адамов.

Илья Пушкарев
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