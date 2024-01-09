Взрыв газа разрушил отель в Техасе, есть пострадавшие
Взрыв газа разрушил отель в Техасе. Обложка © X / nik t. hatziefstathiou
Взрыв газа прогремел внутри отеля Sandman в техасском городе Форт-Уэрт. В результате происшествия первые этажи здания получили обширные повреждения, завалив обломками соседние улицы. В настоящий момент известно об 11 пострадавших.
Очевидцы запечатлели первые минуты после хлопка. На кадрах видно, как из здания вырываются клубы белого дыма, а постояльцы самостоятельно эвакуируются из отеля. Вокруг сооружения образовались целые завалы из оконных рам и кусков бетона.
Похожий инцидент в конце декабря произошёл в Сочи. Там взрыв газа разворотил многоэтажку, в которой проживал вратарь "Зенита" Денис Адамов.