Взрыв газа разрушил отель в Техасе, есть пострадавшие

Взрыв газа прогремел внутри отеля Sandman в техасском городе Форт-Уэрт. В результате происшествия первые этажи здания получили обширные повреждения, завалив обломками соседние улицы. В настоящий момент известно об 11 пострадавших.

Очевидцы запечатлели первые минуты после хлопка. На кадрах видно, как из здания вырываются клубы белого дыма, а постояльцы самостоятельно эвакуируются из отеля. Вокруг сооружения образовались целые завалы из оконных рам и кусков бетона.