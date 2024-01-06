В Самаре взорвался газовый баллон в жилом доме

Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Самаре, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Хлопок произошёл при монтаже натяжного потолка.

"При проведении работ по монтажу натяжного потолка произошёл хлопок газового баллона (пропан, объём пять литров) без последующего горения в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома", — говорится в сообщении.

Несущие конструкции здания не повреждены. До приезда спасателей из дома эвакуировали 50 человек. Причина происшествия устанавливается. На опубликованных в Сети фото — место взрыва: ударная волна выбила стену, окна и раскурочила входную дверь.





Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области