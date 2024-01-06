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6 января, 11:46

В Самаре взорвался газовый баллон в жилом доме

В Самаре четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в жилом доме

Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / "ЧП САМАРА"

Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / "ЧП САМАРА"

Четыре человека пострадали при взрыве газового баллона в многоквартирном доме в Самаре, сообщили в пресс-службе областного главка МЧС. Хлопок произошёл при монтаже натяжного потолка.

"При проведении работ по монтажу натяжного потолка произошёл хлопок газового баллона (пропан, объём пять литров) без последующего горения в однокомнатной квартире многоквартирного жилого дома", — говорится в сообщении.

Несущие конструкции здания не повреждены. До приезда спасателей из дома эвакуировали 50 человек. Причина происшествия устанавливается. На опубликованных в Сети фото — место взрыва: ударная волна выбила стену, окна и раскурочила входную дверь.

  • Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / "ЧП САМАРА"
    Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / "ЧП САМАРА"
  • Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / "ЧП САМАРА"
    Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / "ЧП САМАРА"

Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / "ЧП САМАРА"

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Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области

Место взрыва газового баллона в Самаре. Обложка © Telegram / МЧС Самарской области

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Матвей Константинов
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