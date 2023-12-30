Взрыв газа вынес окна и двери в многоэтажке в Дагестане, есть пострадавшие
В Дагестане пять человек пострадали в результате взрыва газа в доме
Последствия хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в городе Дагестанские Огни. Обложка © t.me / Прокуратура Республики Дагестан
Взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоквартирном жилом доме в городе Дагестанские Огни, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.
Последствия хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в городе Дагестанские Огни. Фото © t.me / Прокуратура Республики Дагестан
Всё случилось утром 30 декабря в десятиэтажке, расположенной на улице Некрасова. Взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже без последующего горения. Из пяти жильцов, получивших ранения, четверо были госпитализированы. Жителей доставили в центральную городскую больницу, где врачи окажут им всю необходимую помощь. Прокуратура республики уже начала проверку по данному факту.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", — уточнили в ведомстве.
Ранее Лайф рассказывал, как мощный взрыв самогонного аппарата разнёс балкон многоэтажки в Воронеже. Хлопок был такой силы, что пробил дыру в стене. Кирпичи рухнули на козырёк и землю и чудом не задели прохожих. Как сообщали в МЧС, в результате происшествия пострадавших нет.