Взрыв газа вынес окна и двери в многоэтажке в Дагестане, есть пострадавшие

Взрыв газовоздушной смеси произошёл в многоквартирном жилом доме в городе Дагестанские Огни, в результате чего пострадали пять человек. Об этом сообщила пресс-служба республиканского ГУ МЧС.

Последствия хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме в городе Дагестанские Огни. Фото © t.me / Прокуратура Республики Дагестан

Всё случилось утром 30 декабря в десятиэтажке, расположенной на улице Некрасова. Взрыв произошёл в квартире на четвёртом этаже без последующего горения. Из пяти жильцов, получивших ранения, четверо были госпитализированы. Жителей доставили в центральную городскую больницу, где врачи окажут им всю необходимую помощь. Прокуратура республики уже начала проверку по данному факту.

"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка соблюдению требований законодательства при эксплуатации газового оборудования. Кроме того, поставлены на контроль ход и результаты процессуальной проверки по данному факту", — уточнили в ведомстве.