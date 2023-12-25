Регион

Уведомления отключены

25 декабря, 18:36

Вратарь "Зенита" с семьёй чуть не погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи, камеры сняли их спасение

Вратарь "Зенита" Адамов вынес ребёнка из разрушенного взрывом дома в Сочи

Пострадавшая от взрыва многоэтажка в Сочи. Обложка © t.me / SHOT

Пострадавшая от взрыва многоэтажка в Сочи. Обложка © t.me / SHOT

Голкипер футбольного клуба "Зенит" Денис Адамов едва не стал жертвой взрыва, который произошёл в сочинской многоэтажке 24 декабря. После хлопка в соседней квартире спортсмен вместе с женой и семимесячным сыном был вынужден самостоятельно эвакуироваться из разрушенного здания. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, опубликовав видео с камер.

Вратарь "Зенита" Адамов вынес ребёнка из разрушенного взрывом дома в Сочи. Видео © t.me / Инсайды от Карпа // Карпов

По счастливой случайности игрок сине-бело-голубых и члены его семьи не пострадали. Помощь с временным размещением вратарю оказал ФК "Сочи", за который Адамов играл с 2021 по 2023 год. От взрыва также пострадал автомобиль голкипера, отметил журналист и опубликовал фото из разрушенной взрывом квартиры футболиста.

Фото © t.me / Инсайды от Карпа / Карпов

Фото © t.me / Инсайды от Карпа / Карпов

Взрыв газа разворотил сочинскую многоэтажку, есть пострадавшие
Взрыв газа разворотил сочинскую многоэтажку, есть пострадавшие
Фото © t.me / Инсайды от Карпа / Карпов

Фото © t.me / Инсайды от Карпа / Карпов

Ранее о вероятных причинах произошедшего высказалась сочинская администрация. Чиновники отметили, что взрыв произошёл из-за утечки бытового газа.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • ФК Зенит
  • Футбол
  • Происшествия
  • Спорт
  • Краснодарский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров