Вратарь "Зенита" с семьёй чуть не погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи, камеры сняли их спасение
Вратарь "Зенита" Адамов вынес ребёнка из разрушенного взрывом дома в Сочи
Пострадавшая от взрыва многоэтажка в Сочи. Обложка © t.me / SHOT
Голкипер футбольного клуба "Зенит" Денис Адамов едва не стал жертвой взрыва, который произошёл в сочинской многоэтажке 24 декабря. После хлопка в соседней квартире спортсмен вместе с женой и семимесячным сыном был вынужден самостоятельно эвакуироваться из разрушенного здания. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, опубликовав видео с камер.
Вратарь "Зенита" Адамов вынес ребёнка из разрушенного взрывом дома в Сочи. Видео © t.me / Инсайды от Карпа // Карпов
По счастливой случайности игрок сине-бело-голубых и члены его семьи не пострадали. Помощь с временным размещением вратарю оказал ФК "Сочи", за который Адамов играл с 2021 по 2023 год. От взрыва также пострадал автомобиль голкипера, отметил журналист и опубликовал фото из разрушенной взрывом квартиры футболиста.
Ранее о вероятных причинах произошедшего высказалась сочинская администрация. Чиновники отметили, что взрыв произошёл из-за утечки бытового газа.