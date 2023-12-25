Вратарь "Зенита" с семьёй чуть не погиб при взрыве в многоэтажке в Сочи, камеры сняли их спасение

Голкипер футбольного клуба "Зенит" Денис Адамов едва не стал жертвой взрыва, который произошёл в сочинской многоэтажке 24 декабря. После хлопка в соседней квартире спортсмен вместе с женой и семимесячным сыном был вынужден самостоятельно эвакуироваться из разрушенного здания. Об этом сообщил журналист Иван Карпов, опубликовав видео с камер.

По счастливой случайности игрок сине-бело-голубых и члены его семьи не пострадали. Помощь с временным размещением вратарю оказал ФК "Сочи", за который Адамов играл с 2021 по 2023 год. От взрыва также пострадал автомобиль голкипера, отметил журналист и опубликовал фото из разрушенной взрывом квартиры футболиста.