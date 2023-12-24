Взрыв газа разворотил сочинскую многоэтажку, есть пострадавшие
SHOT: Мощный взрыв разрушил многоэтажку в Сочи, двое пострадали
Пострадавшая от взрыва многоэтажка в Сочи. Обложка © t.me / SHOT
Взрыв прогремел в многоэтажке в Сочи на улице Трубачёва. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа. Такая информация оказалась в распоряжении SHOT.
На опубликованных с места инцидента снимках видно, что мощный хлопок разрушил фасад строения. Обширные повреждения получили карнизы, балконы и остекление здания. В результате взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина. Они госпитализированы.
Остальные жильцы многоэтажки были экстренно эвакуированы. На месте происшествия работают оперативные службы.
А недавно звуки взрывов перепугали жителей Краснодарского края. Источниками хлопков оказались боевые истребители, преодолевшие звуковой барьер.