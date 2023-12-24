Взрыв газа разворотил сочинскую многоэтажку, есть пострадавшие

Взрыв прогремел в многоэтажке в Сочи на улице Трубачёва. По предварительным данным, причиной происшествия могла стать утечка газа. Такая информация оказалась в распоряжении SHOT .

На опубликованных с места инцидента снимках видно, что мощный хлопок разрушил фасад строения. Обширные повреждения получили карнизы, балконы и остекление здания. В результате взрыва пострадали два человека — мужчина и женщина. Они госпитализированы.